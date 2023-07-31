المشدد 15 عاما لمتهم بقتل شخص في المطرية بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامه المصاريف الجنائية، لإدانته بقتل أحد الأشخاص، بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة المطرية.

خلافات بين المتهم والمجني عليه

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، تبين قيامه بقتل المجني عليه، في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض في مناطق متفرقة من جسده محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، بسبب خلافات فيما بينهما.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم وقع بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بأحدهما جثة، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ من الجهات المختصة أو ترخيص يسمح له بذلك.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه في العقد الثالث من عمره، وبه عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.