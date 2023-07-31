إصابة 3 عمال بمشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بمشاجرة لخلافات مالية بسوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصابين بناحية البياضية دائرة مركز المنشأة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين وجود مشاجرة ومصابين بناحية البياضية دائرة مركز المنشأة بين كل من طرف أول، عبد الغني س م ع، سن 40 عاما عامل مصاباً بطلق ناري أسفل الساق اليمنى ونجل عمه، مصطفى م س م، سن 27 عاما عامل مصاباً بجرح رضي بالجبهة وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما.

وبين طرف ثان، أحمد ح ع ا، سن 28 عاما عامل مصاباً بجرح رضي بالجبهة وشقيقه حمادة ح ع ا، سن 20 عامل والطرفان يقيمان بذات الناحية وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد محلي الصنع.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية فيما بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.