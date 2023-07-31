حددت مديرية التربية والتعليم، أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المنيا، حيث يبدأ تقديم التظلمات بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أي يوم الأربعاء المقبل لمدة أسبوعين، ومحافظة المنيا تتبع قطاع أسيوط الذي يضم محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج، شريطة دفع الرسوم المقررة عن كل مادة وهي بواقع 200 جنيها عن المادة الواحدة.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المنيا

وقال مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المنيا، حددتها وزارة التربية والتعليم داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية في محافظة أسيوط، ويبدأ تقديم التظلمات بعد مرور 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا، أي في صباح يوم الأربعاء المقبل.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المنيا

وأضاف المسؤول، أنه بعد تحديد أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المنيا، يجب أن يعلم الطلاب وأولياء الأمور أن هناك رسوم مقررة عن كل مادة للتظلم وهي بواقع 200 جنيه عن المادة الواحدة، لافتا أن نتيجة التظلم تظهر في غضون أسبوع من تقديمه، وفي حالة اكتشاف وجود أي خطأ في النتيجة يتم تصحيحه ويحصل الطالب صاحب التظلم علي حقه.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية وكان من بينهم الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس من أبناء محافظة المنيا، الثاني مكرر شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة.