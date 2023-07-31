محافظ المنيا يهنئ «كيرلس نوناي» الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثاني بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 للشعبة العلمية «علوم» بمجموع 402 درجة.

محافظ المنيا يهنئ الثاني على الجمهورية

وقدم محافظ المنيا التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا، إذ أعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز، متمنيا له دوام التوفيق، موجها التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين، داعيا الله أن يوفقهم، مؤكدا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية.

وقال كيرلس لـ«الوطن» إن عمره 17 عاما، ويقيم بقرية تلة في غرب مركز المنيا، وعلم بالنتيجة من خلال اتصال هاتفي تلقاه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أعقبه اتصال آخر تلقاه من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتهنئته بالحصول على المركز الثاني، وكان وقتها يتابع مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والداخلية، في بطولة كأس مصر منوها أنه من أشد مشجعي النادي الأهلي وأيضا فريق برشلونة الأسباني.

كيرلس يرغب في الالتحاق بكلية الطب

وأوضح كيرلس الثاني على الثانوية العامة أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب البشري، وأنه كان يجتهد ويذاكر دروسه بانتظام من أجل تحقيق التفوق والتميز، موجها رسالة لجميع طالب الثانوية العامة بالاجتهاد خاصة وأن نظام الثانوية العامة جيد ويحقق مصلحة الطلاب.