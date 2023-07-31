تفاصيل إطلاق قوافل ثقافية لبناء الإنسان في المنيا.. ورش عمل وحرف يدوية

قوافل ثقافية تطلقها مكتبة مصر العامة في المنيا، بهدف بناء الإنسان ونشر الوعي الثقافي، انطلقت الأولي في قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بنشر الوعي والثقافة وتوفير فرص القراءة والاطلاع لأبناء القري.

ورش عمل وتدريب على حرف يدوية

قال المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه القوافل سيتم إطلاقها تباعا في معظم قرى المركز، إذ تشمل العديد من الأنشطة المتنوعة مثل القراءة والاطلاع داخل المكتبة المتنقلة، وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين وسرد وحكي، بالإضافة إلى فقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية بمشاركة رجال الأزهر الشريف ومديرة المرأة والأمومة والطفولة وحماية الطفل بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز ديرمواس، أن تلك القوافل تأتي بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام وإدارة شؤون المرأة والأمومة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، ومجلس قروي نزلة البدرمان، مؤكدا أن محافظ المنيا يولي بالثقافة والتوعية أهمية خاصة، ويوجه دائماً بتنفيذ مثل هذه القوافل الثقافية والتوعوية، إيماناً منه بأهمية بناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته.

توافر العناصر البشرية الموهوبة

وقالت الدكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة، إن المكتبة تعتبر إحدى أهم ركائز الثقافة بالمنيا، وذلك بفضل رصيدها الضخم من الكتب وتوافر العناصر البشرية الموهوبة والتي تمتلك مهارات تدريبية وفنية وتثقيفية، وبفضل دعم محافظ المنيا للمكتبة، أصبحت تؤدي الدور المنوط بها على أكمل وجه.