حصل طلاب الثانوية العامة على النتائج عبر المواقع الرسمية، وبدأوا في التفكير في المرحلة التالية في ظل وجود العديد من الاختيارات، منها الدراسة بالخارج التي يمكن من خلالها الحصول على خبرات الجديدة، لذلك يتابع بعضهم شروط وتكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط والأوراق المطلوبة.

شروط وتكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط والاوراق المطلوبة

وفيما يلي نقدم شروط وتكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط والأوراق المطلوبة، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وفق المعلن من الجامعات في السطور التالية:

الدراسة في الخارج بالتقسيط

تتيح العديد من الجامعات للطلاب إمكانية دفع قيمة الدراسة بأقساط تختلف حسب النظام المعمول به في الجامعة والدولة نفسها.

فمثلا في الولايات المتحدة يمكن تقسيط قيمة المصروفات الدراسية التي تصل لـ25 ألف دولار على مدار العام، وفق الأنظمة المتاحة، مع العلم أن لكل نظام فائدة مختلفة، وحتى يتمكن الطالب من الحصول على تلك الميزة هو أن يكون متفوق دراسيا.

وتتيح كندا وألمانيا وإيطاليا للطلاب القادمين من الخارج دفع قيمة الأقساط الخاصة بالدراسة، والتي تختلف حسب نوع التخصص الذي يدرسه الطالب.

تكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط

تختلف تكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط من جامعة إلى أخرى ومن تخصص لآخر، لكن يمكن وضع متوسط تكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط:

الولايات المتحدة يكون متوسط تكلفة الدراسة بالتقسيط 25 ألف دولار

كندا يكون متوسط التكلفة الدراسة ما بين 11 إلى 15 ألف دولار كندي

إيطاليا يكون متوسط تكلفة الدراسة ما بين 850 إلى 1000 يورو في السنة.

روسيا يكون تكلفة الدراسة ما بين 122500 روبل 880000 روبل في السنة، بعض الجامعات تكون قيمة الدراسة 5 آلاف دولار

شروط الدراسة في الخارج بالتقسيط

لا تختلف شروط الدراسة في الخارج بالتقسيط عن شروط الدراسة في الخارج بشكل عام، وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون الطالب أنهى مرحلة دراسة التعليمية، وتوثيقها من الجهات المختصة

تجهيز جواز السفر والحصول على تـأشيرة من الدولة التي بها الجامعة

التأكد من أن شروط الدراسة تتلائم مع الطالب، مثل السن، اللغة، خبرات محددة.

الدراسة في الخارج باقل تكلفة

من الأنظمة العالمية المعمول بها عالميًا، هي إعفاء الطلاب المتفوقين دراسيا أو رياضيا جزئيًا أو كليًا من تكاليف الدراسة بالخارج.

لذا إذا كنت ترغب أن تكون الدراسة في الخارج بأقل تكلفة فيجب أن تحافظ على الحصول على أعلى الدرجات العلمية أو الرياضية.