شروط وتكاليف الدراسة في الخارج بعد الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023، اليوم، ويسعى عدد كبير من الطلاب عن سبل للدراسة في الخارج ومعرفة الشروط والتكاليف الخاصة بالدراسة، وكذا النصائح التي يجب أن يعرفها الطالب خلال دراسته بالخارج.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، شروط وتكاليف الدراسة في الخارج بعد الثانوية العامة، في عدد من الدول التي تتيح للطلاب المصريين الدراسة بها في مجالات مختلفة.

الدراسة في الخارج بعد الثانوية

وبعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، يبحث الطلاب عن الدول الأقل تكلفة في الدراسة، حيث تقدم العديد من الدول مزيجا من التعليم الجيد والتكلفة المنخفضة، كما تقدم البعض منحًا مجانية، فيما يستطيع الطالب بجانب الدراسة لتحمل تكاليف الدراسة.

تكاليف الدراسة في الخارج بعد الثانوية العامة

وللطلاب الراغبين في معرفة تكاليف الدراسة في الخارج بعد الثانوية العامة، فإنّ الدراسة في الجامعات الروسية هي الأفضل إذ تُقدم المزيج المثالي للتعليم حيث تقدم الدراسة بأقل تكلفة مقارنة بالأسعار في أوروبا والدول الأخرى ومع جودة التعليم.

وأما عن نظام التعليم هناك فإن الطالب يدرس 4 سنوات في البكالوريوس وبعده يحصل الطالب على درجة البكالوريوس وعلى دبلوم التعليم العالي، وبعدها يمكن أن يكستمل دراسته العليا في برنامج الماجستير.

تتراوح تكاليف الدراسة في الجامعات الروسية بنظام الدوام الكامل في البكالوريوس نحو 240 - 260 ألف روبل في السنة، وتبلغ قيمة الحد الأدنى للدراسة 122 ألفًا و500 روبل في السنة؛ وقيمة الحد الأقصى هي 880 ألف روبل في السنة.

كما تقدم بعض الجامعات الدراسة بنظام عن بعد منها جامعة BibRantz وتكلف هذه الدراسة 5 آلاف دولار والتي يجب دفعها على أقساط لتغطية جميع تكاليف الدراسة.

وتدعم مؤسسة المنح الدراسية هذه الطلاب في الحصول على درجات علمية في مجالات التجارة والاقتصاد.

شروط الدراسة في الخارج والاوراق المطلوبة

تختلف شروط الدراسة في الخارج بين الجامعات والبلدان والمقطعات، لذا يجب التأكد من مراجعة المعلومات المقدمة من خلال الجامعة التي ترغب التقدم اليها قبل عمل أي شئ آخر، ولكن بشكل عام تتنفق معظم الجامعات في عدد من الشروط.

يجب على الطالب أن يقدم شهادة إتمام الثانوية بشكل ناجح وتقرير تفاصيلي للدرجات ووفقا لمعايير تتماشى مع الدرجات المطلوبة مثل «المعدل التراكمي، أو درجات المستوى A أو ما يعادلها» للبرنامج الذي تتقدم إليه، وبعض الدول الأروبية تتطلب وجود شهادة SAT، وهو امتحان الكفاءة العام للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمدارس في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا.

وأما عن الأوراق المطلوبة للدراسة في الخارج هي صور جواز السفر لتحديد الهوية، بيان الغرض، والسيرة الذاتية، وإثبات إجادة اللغة الإنجليزية (مثل شهادة TOEFL / IELTS للمدارس في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية)، أو شهادة إتقان لغة الدراسة اذا كانت الدراسة ستتم بلغة غير الإنجليزية.

نصائح للدراسة في الخارج

خلال السعي وراء الدراسة بالخارج يجب أن يعلم الطالب مجموعة من النصائح تساعده على التعايش في البلد الآخر حيث يجب أن يكون ذكيًا في استخدام وسائل النقل العام، اختلط بالسكان المحليين للدولة وكن اجتماعيا، تواصل مع وزارة الخارجية للحصول على الإرشادات والتحذيرات حول البلد الذي تدرس فيه، تعرّف على عملة البلد الذي تسافر إليه.