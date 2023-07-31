شروط وتكاليف الدراسة في الخارج دون اختباري «أيلتس وتوفل».. تعرف عليها

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يحرص الطلاب وأولياء الأمور على متابعة شروط وتكلفة الدراسة في الخارج دون اختباري «أيلتس وتوفل»، حيث يعد اجتياز الاختبارين تحديًا كبيرا وعائقًا أمام الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بالخارج.

الدراسة في الخارج دون ايلتس والتوفل

وفى هذا التقرير تستعرض «الوطن»، أهم الدول التي تتيح الدراسة في الخارج دون أيلتس والتوفل، مثل جامعات بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا دون الحاجة إلى اجتياز الاختبارين.

جامعات أستراليا بدون أيلتس

ونظرا لمكانة أستراليا في التعليم وقوة شهاداتها المعترف بها دوليًا يرغب الكثير من الطلاب الدوليين وخصوصًا العرب في الدراسة بأستراليا، ولكن يواجه الكثير منهم عقبة شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة «أيلتس»، لكن يتيح تقرير لشبكة «توب يونيفرسيتي»، بعض الجامعات الأسترالية التي لا تطلب شهادة «أيلتس»، ومن بينها ما يلي:

- جامعة نيو ساوث ويلز.

- جامعة كوينزلاند.

- جامعة أديلايد.

- جامعة ماكواري.

- جامعة سوينبرن للتكنولوجيا.

- جامعة جنوب أستراليا.

- جامعة بوند.

- جامعة فيكتوريا.

- جامعة جنوب كوينزلاند.

جامعات لا تشترط الأيلتس

ويمكن للطلاب القادمين من الدول غير الناطقة بالإنجليزية الالتحاق بعدد من الجامعات الأمريكية والكندية، دون الحاجة إلى اجتياز اختباري التوفل أو الأيلتس، حيث تتيح بعض الجامعات إعفاء المتقدمين من الاختبارين، حتى إن كانت من ضمن شروط التقديم، بحسب ما نقلته شبكة «scholarshipstory» ومن بين تلك الجامعات ما يلي:

- جامعة ولاية نيويورك State University of New York.

- جامعة آيوا University of Iowa.

- جامعة آركانساس University of Arkansas.

- جامعة دايتون University of Dayton.

- جامعة بروك الكندية Brock University

- جامعة ساسكاتشوان University of Saskatchewan.

- جامعة وينيبيج University of Winnipeg.

- جامعة ريجينا University of Regina.

جامعات بريطانية لا تشترط أيلتس والتوفل

وفي المملكة المتحدة فإن بعض الجامعات لا تشترط على الطالب الحصول الأيلتس أو توفل، وجاءت الجامعات كالآتي:

- جامعة وارويك.

- جامعة برمنجهام سيتي.

- جامعة بريستول.

- جامعة لندن ساوث بانك.

- جامعة نورثمبريا .

-جامعة بولتون.

- جامعة بورتسموث .

- جامعة أستون.

- جامعة سوانسي.

- جامعة بليموث.

- جامعة جرينتش.

- جامعة روبرت جوردون.

- جامعة سنترال لانكشاير.

- جامعة نورثهامبتون.

- جامعة ريجا التقنية.

- جامعة شيفيلد هالام.

- جامعة بانجور.