تكاليف دراسة الطب خارج مصر.. تعرف على افضل الدول والجامعات

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات، اليوم الاثنين، وحصول الطلاب عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بدأ طلب شعبة العلمي علوم ممن يرغبون في دراسة الطب خارج مصر، التفكير في الخيارات المتاحة أمامهم.

دراسة الطب خارج مصر

يسعى كثير من الطلاب المصريين في معرفة التكاليف وأفضل الدول والجامعات لدراسة الطب خارج مصر، والاستفادة من الشهادات المعتمدة عالمياً وخبرات وثقافات جديدة.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، أفضل الدول لدراسة الطب خارج مصر بجودة عالية في التعليم، ويأتي ذلك في إطار موضوعاتها الخدمية التي تقدمها البوابة يومياً.

دراسة الطب في ألمانيا

في ألمانيا، لا يوجد رسوم دراسية، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات لدراسة الطب، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تكاليف المعيشة في ألمانيا قد تكون مرتفعة بعض الشيء، مقارنةً بدول أوروبية أخرى، ولذلك فإنها قد تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أفضل الدول لدراسة الطب، بحسب ما ذكرته شبكة «توب يونيفرسيتي».

ويحلم كثير من الطلاب الدوليين بدراسة الطب في ألمانيا، ولذلك تم إعداد دليل شامل حول شروط دراسة الطب في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة بالجامعات الألمانية التي تقدم برامج الطب وتكاليف دراسة الطب في هذه البلد، لمساعدة الطلاب الذين يرغبون في تحقيق حلمهم في دراسة الطب في ألمانيا، كما معترف بشهادة الطب الألمانية في جميع دول العالم، ويتواجد عدد من أرخص الجامعات لدراسة الطب في ألمانيا، منها:

- جامعة آخن.

- جامعة هومبولت في برلين.

- جامعة الرور بوخوم.

- جامعة بون في المانيا.

- جامعة هاينريش هاينه دوسلدورف.

- جامعة دويسبورج-ايسن.

دراسة الطب في كندا

تتسم المنافسة للدخول والدراسة في كليات الطب في كندا بشدة، ولذلك يجب على المتقدمين التأكد من مطابقة جميع متطلبات القبول لكل كلية طب يتقدمون إليها.

وتُعَدُّ دراسة الطب في كندا مكلفة إلى حدٍّ ما مُقارنةً بغيرها من الدول، ولكنها تبقى أرخص من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، وتختلف الرسوم الجامعية المترتبة على الطالب باختلاف المدينة والجامعة، إذ تتراوح تكلفة دراسة الطب في كندا للطلبة الأجانب بين 17 ألف إلى 27 ألف دولار كندي سنوياً، وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الطالب دفع رسوم تسجيل تتراوح بين 75 و2200 دولار كندي، ومن الجامعات المتاحة لدراسة الطب في كندا:

- جامعة دالهاوسي – Dalhousie University.

- جامعة مونتريال – University of Montreal.

- جامعة ماكماستر – McMaster University.

- جامعة ماكجيل – McGill University.

- جامعة شيربروك – Sherbrooke University.

- جامعة ميموريال – Memorial University.

- جامعة تورنتو – University of Toronto.

- جامعة لافال – Laval University.

دراسة الطب في تركيا

يتطلع الطلاب ذوو الكفاءات العالية إلى دراسة الطب في تركيا بسبب تفوق الجامعات التركية في مجال الطب من حيث جودة التعليم وتوفير الفرص لجميع الطلاب، وخاصة الطلاب المصريين.

وتتميز تركيا كوجهة مستقبلية لدراسة الطب بالعديد من العوامل المهمة، فعلى سبيل المثال، تتمتع الجامعات التركية بقيمة علمية عالية، ويتميز الكادر التدريسي بالكفاءة والمؤهلات العلمية الرفيعة. كما تتوفر الكليات الطبية في تركيا على تجهيزات تقنية حديثة، وتتميز بتكاليف دراسية منخفضة مقارنة بدول أخرى، كما تتمتع تركيا بحياة رائعة وتكاليف معيشة منخفضة مقارنة بأماكن أخرى.

وتختلف تكاليف الدراسة الكلية في تركيا حسب الجامعة التي يرغب الطالب في التقديم إليها، حيث يبلغ المتوسط ​​لمدة دراسة طب الأسنان حوالي 9800 دولار سنويًا، في حين يصل المتوسط ​​لمدة دراسة الطب البشري إلى حوالي 15000 دولار سنويًا، ومن أهم الجامعات:-

- جامعة اسطنبول أيدن.

- جامعة اسطنبول أوكان.

- جامعة ميدي بول.

- جامعة بهتشه شهير.

- جامعة العلوم الصحية.

دراسة الطب في أوروبا

توفر أوروبا مصاريف دراسية منخفضة، ومنح دراسية في معظم جامعاتها وتمتلك جودة تعليم عالية، وهذا ما يبحث عنه الطلاب الدوليين.

تستغرق دراسة الطب في أوروبا 6 سنوات، مما يعد ذلك أقل من الدول الأخرى التي تستخدم 7 سنوات، مما يساهم ذلك في تخفيف الرسوم الدراسية والمصاريف الشخصية.

وتحتل جامعات أوروبا مراكز عالمية مثل جامعة أكسفورد، التي تحتل المركز الثاني عالمياً، وكامبريدج المركز الثالث، ومعهد كارولينسكا المركز الخامس.