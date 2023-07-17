رمضان عبدالمعز: زكاة النفوس على الغني والفقير

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الأخلاق والقيم تزكي وتطهر وتقوم النفوس، لافتا إلى أن الزكاة نوعان، زكاة النفوس وهذه على الغني والفقير، وزكاة المال على الأغنياء دون الفقراء.

زكاة المال

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين: «زكاة المال تطهر وتزكى النفوس، والأخلاق أيضا تطهر وتنقي النفوس، وتجعل العبد عند ربه مرضيا، مهما كانت مكانتك عند الناس، هذه تختلف طبقا لمواقفك معاهم، لو عملت معاهم حلو يطلعوك السماء، ولو عملت لهم حاجة وحشة يمسح تاريخك الحلو كله بمشكلة انت عملتها، لكن الله كريم يمسح تاريخك الأسود كله بحسنة عملتها».

الصلاة والزكاة

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى:«واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا».