علي عطا قائما بأعمال رئيس جامعة السويس.. وممر شرفي لـ«الشرقاوي»

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور علي حسين عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، اعتبارا من الثلاثاء الأول من أغسطس 2023، خلفا للدكتور السيد الشرقاوي الذي انتهت ولايته.

وأعرب الدكتور علي عطا عن تقديره لاختيار الدكتور محمد أيمن، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيا التوفيق لكافة منسوبي الجامعة، داعيا الجميع للعمل بمنتهى الجد لأجل مواصلة التقدم لجامعتنا، كما وجه الشكر للدكتورالسيد الشرقاوي لما قدمه من مجهودات كبيرة في تطوير وتقدم الجامعة على مدار السنوات السابقة.

ممر شرفي لرئيس جامعة السويس لانتهاء ولايته

كما نظم أعضاء مجلس جامعة السويس وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومجموعة من طلاب أسرة من أجل مصر، ممرا شرفيا تقديرا لجهود الدكتور السيد الشرقاوي خلا لتوليه رئاسة جامعة السويس.

وأعرب «الشرقاوي» عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة التي عبرت عن مدى الود والمحبة التي تربط كافة أعضاء أسرة الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، مشددا على الجميع بضرورة مواصلة العمل بمنتهى الإخلاص والتفاني لأجل استمرار عجلة التقدم للجامعة والوصول لأعلى مستويات الجودة لتقديم خدمات أكاديمية وبحثية تليق بأبناء مصر من منسوبي الجامعة.

وتقدم الدكتور السيد الشرقاوي بالتهنئة للدكتورعلي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتوليه مهام القائم بعمل رئيس الجامعة متمنيًا لسيادته التوفيق والنجاح، بالتعاون مع كافة أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.