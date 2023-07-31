جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديد أغسطس 2023، أعلنته المحافظة اليوم، حيث من المقرر أن يتم فصل التيار في جميع المدن والمراكز الإدارية الـ9 التي تضم نحو 388 قرية بداية من غد الثلاثاء، وفقا للجدول، ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديد أغسطس 2023

وقال مسؤول بشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد بمحافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديد أغسطس 2023، يمكن الاطلاع عليه من هنا.

وأهم مناطق الانقطاع هي: بالنسبة لمركز بني مزار، في مناطق السنترال، وأبو النور، أبو الليل، العبايدة، صفط، جزء من أبو جرج، طنبدي، الشيخ فضل، نجع العرب، المناهرة.

وفي مغاغة، القايات، عزبة عياد، مجلس قروي بني صامت والقري التابعة، ملاطية، عزبة علي باشا، وفي مركز سمالوط منقطين، قرية العور، سمالوط البلد.

موعد انقطاع الكهرباء في المنيا

وأضاف المسئول، أن جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديد أغسطس 2023 في مركز ملوي، يشمل دير أبو حنس، الشيخ عبادة، عزبة أبو شاهين، قرية الريرمون، دير الملاك، شارع العرفاني، شارع المعهد الديني خلف الإذاعة، خلف الإستاد، قرية الأشمونين، قرية إبراهيم عوض، قرية النزلة، قرية المنشية، الملكية القبلية جلال الغربية، الشيخ شبيكة، نجع الخطيب، قرية الروضة وتوابعها، قرية أم تسعة قلندول، مهران الروضة عزبة جندي عزبة عدلي، قرية المحرص، عزبة يكن، المنطقة الغربية، مركز الشرطة، شارع عرابي، إتليدم، جريس، فتون، الحسنية، عجوة، وصالح باشا.

وفي مركز أبوقرقاص، بني عبيد شرق، قرية أبوقرقاص البلد، قرية منهري، كفر ليس، عرب الفرجاني، أبو ليفة، علي حسن، الزهور، قرية بلنصورة.

وبالنسبة لمركز المنيا: مساكن الجيزة، شارع الفارض شاهين مجاري شاهين، مساكن أرض المولد، جزء من الزخرفية، جزء من الشارع الجديد قبلي، عزبة الهيما، محول إثارة، منطقة الموقف، شارع مستشفى السلام، منطقة المعلمين، شارع الجزارين، وشارع مدرسة المنيا الإعدادية.