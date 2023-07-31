جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم أغسطس 2023.. يشمل قرى ومدن المحافظة

حصلت «الوطن» على جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد أغسطس 2023 بالتفصيل، والذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم التثنين، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء غدًا الثلاثاء في الـ12 ظهرًا بمختلف قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الكهرباء والبترول.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد أغسطس 2023 بالتفصيل، والذي يتضمن مواعيد انقطاع الكهرباء وعودتها، وطول فترة الانقطاع.

جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد أغسطس 2023

ووفقًا لما ورد في جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد أغسطس 2023، فإنّ موعد انقطاع الكهرباء في مدينة الفيوم بهدف تخفيف أحمال الكهرباء يأتي في التوقيت التالي:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم

وبحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم والذي يتضمن عدة مناطق متفرقة في مختلف أرجاء مراكز المحافظة، بينها مناطق بمراكز محافظة الفيوم، ويوسف الصديق، وأبشواي، وإطسا، وسنورس، وطامية، الفنادق، حيث يبدأ انقطاع الكهرباء 1:00 ظهرًا وحتى 2:00 ظهرًا وفقًا لجدول انقطاع الكهرباء والتي جاءت كالتالي:

انقطاع الكهرباء لمدة ساعة لتخفيف الأحمال

وتشهد العديد من المناطق بمحافظة الفيوم، انقطاع الكهرباء من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة، حيث من المقرر أن يستمر انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط في تلك المناطق بهدف تخفيف الأحمال.

موعد انقطاع الكهرباء في جميع قرى الفيوم

وبحسب جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد أغسطس 2023 المُعلن من قبل رئاسة مجلس الوزراء، فإنّه من المقرر أن تشهد كل منطقة في محافظة الفيوم تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة، فيما يمكن لأهالي المحافظة معرفة جدول الانقطاع في جميع المناطق بالكامل من خلال الضغط هنا.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المراكز

وتشهد مختلف القرى والمراكز انقطاع الكهرباء في أوقات محددة بدءًا من غدًا الثلاثاء بصورة منظمة ومنتظمة، وذلك طوال شهر أغسطس المقبل، بهدف تخفيف أحمال الكهرباء، وبسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.