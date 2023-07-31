نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال انقطاع التيار

أشاد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار مجلس الوزراء، بتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء بكل القرى والمحافظات.

نصائح مهمة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على المواطنين تنزيل «سكينة الكهرباء» عقب انقطاع التيار الكهربائي، ينتظر المواطن لمدة 10 دقائق بعد عودة التيار، من أجل الحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

الحفاظ على الأجهزة الكهربائية

وتابع: يجب على المواطنين عدم شراء «المشترك الكهربائي» المتعدد الرديء، بالإضافة إلى صيانة فورية للأسلاك الكهربائية.