أعلنت وزراة التربية والتعليم، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، لافتة إلى الفرق في نسب النجاح التي انخفضت عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن تنسيق الجامعات 2023 الحكومية، سيشهد انخفاضا عن تنسيق الأعوام الماضية بنسب بسيطة جدا، ما يكشف عن توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024، لعدد من الكليات خاصة القطاع الطبي.

توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024

بتحليل نتائج الثانوية العامة 2023، تجد أن توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024، تشير إلى أن الذين حصلوا على درجات من 90% فما فوق يزيد عن 20 ألف طالب وطالبة، موزعين بين الشعب الثلاثة «علمي رياضة وعلوم وأدبي»، بالمقارنة مع الأعداد المتوقع قبولها بكليات القمة، ككليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والسياسية والاقتصاد وهندسة البترول، والتي تقترب من العام الماضي بنسب الحاصلين على أكثر من 90%.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، لتقف عند 372 درجة، وبالنسبة لقطاع طب الأسنان، تجد أن الحد الأدنى المتوقع 370 درجة، وصيدلة 367 درجة، وعلاج طبيعي 369 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024

وتشير توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024، إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري، وارتفاع الحد الأدنى لكليات التمريض.

وبالنسبة بكليات قطاع الهندسة، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية وجود عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم والكليات النظرية.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، التوقعات تشير إلى ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الإعلام عن العام الماضي، واقتراب الحد الأدنى لكليات السياسة والاقتصاد للعام الماضي.