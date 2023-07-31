شركة توزيع الغاز الطبيعي تطمئن سكان فيصل.. أعرف التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، في بيان صحفي اليوم الاثنين، عن البدء في أعمال صيانة طارئة، وذلك في شارع «ترعة عبدالعال»، أمام سوق العبد في منطقة فيصل بالجيزة، حيث تتم أعمال الصيانة بداية من اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023، بدءاً من الساعة التاسعة مساءً.

أعلى معايير الجودة والسلامة

وأهابت الشركة بالمواطنين والعملاء، في بيانها، عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان سلامة وأمان المواطنين والعملاء، وأضافت أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء أثناء أعمال الصيانة.

رقم خدمة العملاء لشركة توزيع الغاز

وبناء عليه قامت الشركة بتنويه وطمأنة المواطنين والعملاء، وفي حالة وجود اّي استفسار يجب الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم 129، وخدمة العملاء على رقم 19129.