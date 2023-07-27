«متحدث الوزراء» يكشف عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أشار إلى أن الارتفاع الشديد في الحرارة قد يستمر حتى أول أسبوعين من شهر سبتمبر المقبل، وبعدها يبدأ التحسن في درجات الحرارة، ووعد بأن ساعات تخفيف الأحمال ستكون ما بين ساعة إلى ساعتين على مدار شهر أغسطس المقبل.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه حال حدوث تغيير مفاجئ في الحرارة وعادت لطبيعتها ستقل ساعات التخفيف، وقطعا سنصل لمرحلة أنه لن يكون هناك تخفيف نهائي بعد منتصف سبتمبر مع عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها.

وتابع: «إذا حدثت المعجزة التي ننتظرها وجاءت درجات الحرارة في أغسطس أفضل من توقعات الأرصاد والتوقعات العالمية بكل تأكيد ساعات تخفيف الأحمال ستقل عما هي عليه الآن».