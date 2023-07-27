لماذا لا يتم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والساحلية؟.. رئيس الوزراء يجيب

أسئلة كثيرة تشغل بال المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وذلك بالتزامن مع موجة شديدة للحرارة تضرب أجزاءً مختلفة من العالم منها مصر، ليتساءل كثيرون عن سبب عدم انقطاع الكهرباء بالمناطق السياحية والساحلية.

وجاء الرد على هذا السؤال من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمؤتمر صحفي تقلته قناة «إكسترا نيوز»، وقال إن الدولة لن تقطع التيار عن المستشفيات والمؤسسات الاستراتيجية، وكذلك الأماكن السياحية والساحلية لأنها مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية بالعملة الصعبة، والدولة تراعي ذلك.

إعلان مواعيد قطع الكهرباء بدءا من يوم الاثنين

وأوضح أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيجري الإعلان على مستوى الجمهورية عن ساعات انقطاع التيار الكهرباء في كل حي وكل مدينة بالتحديد، والدولة تنظر لمنظومة الاقتصاد كاملة، والانقطاع سيحدث على الأحياء السكنية.

وأكد مدبولي أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي عالمية وليست مقتصرة على مصر، وجميع الدول تتعرض لمشكلات بسبب الموجة الحارة التي لم تشهدها الدولة من قبل.

العالم يواجه ظروفا طارئة

وأكد أن العالم يواجه الظرف الطارئ مع اختلاف درجة الأزمة، «منها الحرائق وبالتالي نعمل على تخفيف الأحمال، ومع شهر سبتمبر ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وبالتالي تنتهي الأزمة التي لا ترتبط بأي مشكلات في أي مشروعات أو كفاءة إنتاج الطاقة، فلولا المشروعات القائمة لكنا في أوضاع أسوء من الحالية بشكل كبير».