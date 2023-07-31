جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة أغسطس 2023 لتخفيف الأحمال

أعلنت الحكومة عن جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة، لشهر أغسطس 2023، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، التي أعلن عنها مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، ضمن خطة تخفيف الأحمال التي تتم حاليا ومن المقرر البدء في تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة أغسطس 2023 من ظهر غدا الثلاثاء.

وفيما يتعلق بجدول انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة أغسطس 2023 فهي كالتالي:

مناطق فصل التيار بالقاهرة من 10 إلى 11 مساء

- المقطم.. إسكان الـ70 فدان منطقة 2 الهضبة الوسطى.

- المقطم.. نادى المعادي، إسكان الـ70 فدانا منطقة 3 الهضبة الوسطى.

- المقطم.. شارع العنابر، وشارع أبو الفرج، والمساكن الشعبية، ورملة بولاق.

- المقطم.. إسكان العرائس، زقاق قاسم، شارع الشيخ علي يوسف.

- المقطم.. شارع 26 يوليو ناصية شارع الجمهورية، شارع الجنينة.

- حارة الوسايمة، باب النصر، الجمالية

- التونسى، رافع مياه المقطم، الزرايب، منشية ناصر

- جاردن سيتي.. شارع البرجاس، شارع إبراهيم نجيب

- مصر القديمة.. شارع بن سيفين، شارع حسن الأنور

- دارالسلام.. شارع العطار، شارع العيسوية، شارع حسن الأنور المطبعة

- المنيل.. متحف محمد علي، شارع عبد الهادي

- حدائق المعادي.. شارع حسنين دسوقي، شارع أنور السادات، شارع المحمدي جلال، شارع سالم البدوي، شارع أبو الوفا.

- عزبة خير الله.. شارع أحمد عبد الحافظ، شارع مسجد السلام، شارع الأباصيري، شارع عبد القادر، شارع أحمد غانم، شارع تاج الدين

أماكن فصل الكهرباء من الساعة 8 حتى 9 مساء

-مصر القديمة.. ملاهي كايرو لاند، شارع أرض الجمعية، المدابغ القديم، شارع بن منصور.

-المعادى.. عمارات الشهيد دجله، منشية المصري.

- المعادي.. أبراج زهرة المعادي، شارع حسن المطري

مناطق قطع التيار من 9 حتى 10 مساء

- القلعة.. حارة السادات، قصر الأمير طاز، الجماميز

- القلعة.. شارع الرفاعي، مصنع حلوات

- الجمالية.. شارع جوهر القائد، شارع الأزهر بالقاهرة.

- المقطم.. مدينة الأسمرات منطقة 2 المرحلة الأولى