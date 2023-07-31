محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة 2023.. 9 طلاب

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا 25% من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في الشعب الثلاث، إذ هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.

أوائل الثانوية بالقاهرة

وأكد محافظ القاهرة، سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين في نتيجة الثانوية العامة، بعد حصد أبنائها تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، من بين 36 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أنّ الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، كما ثمن جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق، ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

وأشاد المحافظ بجهود جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والطلاب التسعة الحاصلين على مراكز بين أوائل الجمهورية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وهم:

علي عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج، من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليميه، و3 طلاب بشعبة الرياضيات هم: محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلي التعليمية، ومرقس شنودة محارب راغب من مدرسة طبري الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية.

وبالشعبية العلمية، الطالبة ياسمين شريف حسني عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادي التعليمية، و4 طلاب بالشعبة الأدبية من بينهم 3 طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وهم: عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباي الخاصة لغات، وعز الدين أحمد العوضي من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد، عائشة هاني محمد فتحي من مدرسة المصرية للغات، وبإدارة البساتين التعليمية، سيف علاء الدين محمد صبحي من مدرسة أمجاد الخاصة.