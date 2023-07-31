مدير «تعليم القاهرة» يكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

كرم أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أوائل الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لتكريم أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة.

وأعرب موسى عن مدى سعادته بالطلاب وما حققوه من نتائج عظيمة ومبهرة ترفع اسم القاهرة عاليا، مؤكدا عليهم مواصلة تفوقهم وتميزهم متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز.

وتصدرت العاصمة، قائمة أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة، وحصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية.

والطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من محافظة القاهرة هم:

أوائل الشعبة الأدبية بالقاهرة

- عمرو خالد ناصر حاصل على 391.5 من مدرسة قيتباي الخاصة لغات بإدارة القاهرة الجديدة.

- عز الدين أحمد العوضي حاصل على 389.5 درجة من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد بإدارة القاهرة الجديدة.

- عائشة هاني محمد فتحي حاصلة على 388.5 درجة من مدرسة المصرية للغات بإدارة القاهرة الجديدة.

- سيف علاء الدين محمد صبحي حاصل على 386.5 من مدرسة أمجاد الخاصة بالبساتين.

أوائل الشعبة الأدبية دمج

- علي عامر صلاح الدين حاصل على 406 درجات من مدرسة أمون الخاصة دمج بإدارة الزيتون.

أوائل الشعبة العلمية رياضيات

- محمود أحمد رزق حاصل على 406.5 درجة من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة الزيتون.

- أروى حسام مدحت حاصلة على 406 درجات من مدرسة كلية رمسيس بإدارة الوايلي.

- مرقس شنودة محارب حاصل على 404.5 درجة من مدرسة طبري الحجاز بإدارة النزهة.

أوائل الشعبة العلمية علوم بالقاهرة

- ياسمين شريف حسني حاصلة على 400 درجة من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادي التعليمية في القاهرة.