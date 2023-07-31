الكينج محمد منير يروج لحفله في العلمين الجديدة: «جاهزين»

روج الكينج محمد منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله المقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة حميد الشاعري يوم 4 أغسطس.

ونشر منير، البوستر الدعائي للحفل، الذي يحمل موعد الحفل يوم 4 أغسطس في العلمين الجديدة، ويشاركه الغناء حميد الشاعري، وعلق عليه قائلا: «جاهزين».

محمد منير في موسم دراما رمضان 2023

وحقق الفنان محمد منير، نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني الماضي، بعد غنائه تتر مسلسل «عملة نادرة» من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، كما غنى تتر مسلسل «سره الباتع»، من كلمات مصطفى إبراهيم، وألحان وليد سعد، وحقق التتران نجاحا كبيرا وتصدر التريند خلال شهر رمضان الماضي.