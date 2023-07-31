«التعليم العالي»: لدينا مؤسسات جامعية تكفي كل الطلاب من جميع الشهادات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن القاعدة التعليمية للتعليم العالي، لعدد جامعات 92 جامعة و175 معهدا، تستطيع أن تستوعب كل طلاب الثانوية العامة في الدور الأول والثاني وطلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، لافتا إلى أن الدولة ضخت استسثمارات كبيرة في المشروعات التعليمية خلال السنوات الماضية.

الجامعات لديها طاقة استيعابية كبيرة

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن جميع قطاعات التعليم على مستوى الجامعات تتميز بطاقة استيعابية كبيرة وتتسع جميع الطلاب في مصر، مشيرا إلى أن كل عام يختلف التنسيق عن العام السابق، ويتعامل مكتب التنسيق مع درجات الطلاب بغض النظر عن أي متغيرات أخرى.

الدراسة في الكليات الطبية «جادة»

وأشار إلى أن الدراسة في الكليات الطبية جادة، وعلى الطالب أن يجتهد لأن التعليم الجامعي كاشف لمهارات الطلاب بشكل حقيقي، لافتا إلى أن التصنيفات الدولية صنفت التعليم العالي في مراكز متقدمة ومتميزة، ونبحث عن الإتاحة وفقا لمعايير الجودة.