«التعليم العالي»: بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات خلال ساعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انتهاء الاستعدادات النهائية، لبداية تنسيق القبول بالكليات، حيث تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات خلال الساعات القليلة المقبلة، وتستمر المرحلة الأولى لمدة 5 أيام، وذلك بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن كل طالب ناجح في الثانوية العامة له مكان في الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.

بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات خلال ساعات

ويبدأ تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالكليات والمعاهد العليا خلال الساعات القليلة المقبلة. وقالت وزارة التعليم، في بيان، إن المجموع التكراري لنتيجة الثانوية العامة 2023، كشف عن اختفاء ظاهرة حصول أي طالب في الثانوية العامة هذا العام على نسبة النجاح النهائية في المجموع الكلي بنسبة نجاح 100%.

معامل التنسيق جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين

من جهته، قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معامل تنسيق القبول بالجامعات استعدت جيدا لاستقبال جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين، مشددا على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي، الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، وأن الوزارة سوف تتيح أمام الطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا في جميع مراحل تنسيق القبول بالجامعات.

انتهاء تسجيل رغبات اختبارات القدرات يوم 3 أغسطس المقبل

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن أعمال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء اختبارات القدرات مستمرة حتى يوم 3 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات، بلغ حتى الآن 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.