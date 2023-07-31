«الطبعة الأولى» يحتفي بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الجزائرية

سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على «مصر والجزائر.. سبعون عاما من العلاقات»، حيث قال الإعلامي أحمد المسلماني، مقدم البرنامج، إن العلاقات بين مصر والجزائر تاريخية، من أول ما بدأت مصر دعم الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي ثورة 1954 الثورة العظيمة، التي استشهد فيها 1.5 مليون شهيد جزائري.

موقف مصر من دعم الثورة الجزائرية

أضاف أحمد المسلماني، أن مجمل التاريخ الجزائري في زمن الاستعمار أكثر من 7 ملايين شهيد منذ عام 1830 وحتى التحرير، مؤكدا أن علاقتنا قائمة بقوة منذ دعم مصر لحرب التحرير الجزائرية فى الخمسينيات، لافتا إلى أن فرنسا دخلت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ردا على موقف مصر من دعم الثورة الجزائرية.

وأشار «المسلماني»، إلى أن العلاقات استمرت قوية مع الجزائر الشقيقة، وبعد حرب 67، تلقينا دعم ومساندة كبيرة من الجزائر في حرب أكتوبر 73، وشارك عدد من جنود الجيش الجزائري ومعدات جزائرية لدعم مصر.

أول زيارة كانت للرئيس السيسي

وأوضح أحمد المسلماني، أن العلاقات متميزة بين البلدين، وفي عهد الرئيس السيسي، أصبحت أكثر تميزا، وأول زيارة كانت للرئيس السيسى خارج مصر، طبقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، كانت إلى الجزائر، وفى 2022 زار عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري مصر، وزيارة للرئيس السيسى في نوفمبر 2022 إلى الجزائر، لحضور القمة العربية، وقمة ثنائية جزائرية مصرية على هامش القمة العربية، وتحدث الرئيس السيسي عن أن العلاقات المصرية الجزائرية قوية وتاريخية.