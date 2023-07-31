أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لحسن يوسف وشمس البارودي بعد وفاة نجلهما

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، عقب دفن جثمان نجلهما اليوم.

الحالة الصحية لـ حسن يوسف وشمس البارودي

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحالة الصحية لـ«حسن يوسف، وشمس البارودي»، مستقرة، ولكنهما في حالة حزن شديد، وطلبا الدعاء لنجلهما، كما أنه على تواصل مستمر معهما، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عنهما وستقف بجانبهما.

حقيقة منع الصحفيين من التصوير

وتابع: «لم يتم منع الصحفيين من تصوير مراسم جنازة نجل الفنان حسن يوسف، ولكن كان هناك مكان مخصص للتصوير».

وأوضح أشرف زكي، أن العزاء على المقابر وفقا لرغبة الفنان حسن يوسف، ويجب احترام رغبة أسرته.