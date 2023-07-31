متى يبدأ تنسيق المرحلة الأولى للجامعات؟.. «التعليم العالي» يجيب

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن تنسيق الجامعات يتحدد بعد وصول شهادات الثانوية العامة للطلاب، لأن بها الرقم السري المسجل للدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، كما يأتي بعد وصول النتيجة رسميا لدى وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء التحاليل الإحصائية للنتائج والمجاميع التكرارية.

وصول شهادات الثانوية العامة للطلاب

وأوضح «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد»، أنه بمجرد وصول الشهادات للطلاب ستعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء المرحلة الأولى من التنسيق، لافتا إلى أنه يتم تحديد عدد الطلاب في القطاعات الطبية والهندسية، على سبيل المثال، وفقا لاستيعاب الطلاب على مستوى كليات الجمهورية، وبالتالي لا ترتبط المسألة بمجموع الطلاب، ولكن يتم تحديد ذلك وفقا للقوة الاستيعابية المطلوبة لكل قطاع، ومن ثم ترتيب رغبات الطلاب، فقد تتغير الاتجاهات نحو تخصص معين مثل ما حدث في التمريض وارتفاع درجاته.

لجان المجلس الأعلى للجامعات

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن لجان المجلس الأعلى للجامعات تحدد احتياجات الدولة في كل قطاع، بجانب الطاقة الاستيعابية في كل كلية، لتحقيق الجودة في كل كلية، وبالتالي يحدد المجلس العدد المطلوب لكل قطاع.