تشغل مواعيد انقطاع الكهرباء في الفيوم شهر أغسطس 2023 عقول قطاع كبير من أهالي المحافظة، سواء ربات المنازل الراغبات في معرفة وقت الانقطاع لقضاء أعمالها المنزلية والانتهاء منها قبل موعد تخفيف أحمال الكهرباء، أو حتى بغرض فصل الأجهزة الكهربائية قبل الانقطاع حتى لا تتعرض للحرق.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الفيوم شهر أغسطس 2023

تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مواعيد انقطاع الكهرباء في الفيوم شهر أغسطس 2023 الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء ويتضمن كافة القرى والمدن والمناطق السكنية المختلفة.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الفيوم شهر أغسطس 2023

وتبدأ مواعيد انقطاع الكهرباء في الفيوم شهر أغسطس 2023 من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساءً، بمعدل ساعة واحدة فقط في كل منطقة وفقًا لما ورد في جدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم

وتضمن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم انقطاع التيار الكهربائي عن 38 منطقة بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 1 أغسطس حتى نهاية الشهر، حيث من المقرر أن يبدأ انقطاع الكهرباء بحسب الجدول بدءًا من الساعة 1:00 وحتى 2:00 ظهرًا.

موعد انقطاع الكهرباء في مختلف المراكز

وبحسب جدول تخفيف انقطاع الكهرباء فإن المدن التالية ينقطع عنها الكهرباء من الساعة 3:00 حتى الساعة 4:00 عصرًا.

رابط جدول تخفيف أحمال الكهرباء

وخصصت «الوطن»، رابط جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم، لتوفير جدول انقطاع الكهرباء في مختلف القرى والمراكز بمحافظة الفيوم الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنــا.

وتضم المجموعة السادسة المتأثرة بانقطاع الكهرباء من الساعة 5:00 وحتى 6:00 مساءً نحو 41 منطقة وحي وقرية ونجع بمختلف مراكز محافظة الفيوم، وفقًا لجدول انقطاع الكهرباء في الفيوم الجديد طوال شهر أغسطس.

بينما تشهد المجموعة الثامنة تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من 7:00 حتى 8:00 مساءً وذلك في 43 قرية ونجع ومنطقة سكنية بمختلف أرجاء الفيوم.