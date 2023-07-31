الثاني على الثانوية العامة أدبي: أفاضل بين كليتي «BIS» وسياسة واقتصاد

قال عمرو خالد ناصر، الثاني على الثانوية العامة بشعبة أدبي، إنه تلقى اتصالا من وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، هنأه خلاله على تفوقه، «الوزير باركلنا كلنا وتمنى لنا استكمال مسيرة الثانوية العامة في الجامعة».

الكليات التي يريد أن يدخلها

وعن الجامعة التي يريد أن يدخلها قال ناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، «لم أقرر حتى الآن دخول أي كلية، ولكني أفاضل بين كلية BIS بجامعة حلوان، وهي عبارة عن بيزنس وكمبيوتر ساينس، أو سياسة واقتصاد».

وعن سبب اختياره لهذه الكليات، قال «أفكر في كلية BIS لأنها مطلوبة في الديجتال ماركت ولها مستقبل كبير في سوق العمل، الذي درسته جيدا».

فرحة الأسرة بتفوقه

وبخصوص فرحة عائلته قال: «الفرحة في منزلنا منذ أمس، ولم يضغطوا عليا في المذاكرة تماما، وعندما كانوا يرونني مضغوطا يحاولون تهدئتي وكانوا يقولون صحتك أهم من المذاكرة».

وختم الثاني على شعبة أدبي، بقوله إن الامتحان كان متوسط الصعوبة، باستثناء امتحان التاريخ الذي كان صعبا في عدد من الأسئلة.