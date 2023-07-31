متحدث التعليم يكشف عن موعد بداية التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن التظلمات تستمر لمدة 15 يوما، بداية من الخميس المقبل، 3 أغسطس، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والطالب يحق له الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة، للتأكد من درجته بنفسه، لافتا إلى أن الوزير صرح بأن هناك قضايا غش والشروع فيه خلال الامتحانات.

الطلاب أو الملاحظين

وأوضح زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدد قضايا الغش التي تمت خلال الامتحانات والتجاوزات التي تمت من المراقبين، من الأمور التي تحدث عنها الوزير في مؤتمر اليوم، وكذلك الإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفين سواء من الطلاب أو الملاحظين.

النسب المئوية للنجاح

وأشار إلى أن النسب المئوية الخاصة بالتنسيق، ستتم من خلال وزارة التعليم العالي، مضيفا أن امتحانات هذا العام تضمنت الاختيار من متعدد وأسئلة مقالية تتضمن المجهود والقدرات العقلية، وحقق ذلك فارقا كبيرا في تحديد القدرات ومجهود الطلاب.