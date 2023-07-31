زعيم الأغلبية بمجلس النواب: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

هنأ النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، طلاب الثانوية العامة بالانتقال لمرحلة جديدة نحو تحقيق أحلامهم.

وقال الأمين العام لحزب «مستقبل وطن» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مليون مبروك لأبنائي طلبة الثانوية العامة الذين كللت جهودهم بالنجاح وانتقلوا لمرحلة جديدة سعيًا نحو تحقيق أحلامهم، مع خالص أمنياتي لهم بدوام التوفيق والنجاح وجبر خاطر ذويهم».

وأوضح «رشاد»، أنه يجب على الطلاب إدراك أن ننتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف في حياة الإنسان: «أقول لكل من لم يحالفه التوفيق وجاءت النتيجة عكس أحلامه، إن الثانوية ليست نهاية المطاف، والحياة المستقبلية كفيلة بإثبات الذات والتحدي والنجاح».

الخولي: النجاح الحقيقي هو نجاح الفرد في مجال تخصصه

وفي سياق متصل، أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الثانوية العامة تُعد مرحلة بدائية مقارنة لسلم الحياة العملية وليست مرحلة أخيرة كما يعتقد البعض من الطلاب.

وأضاف الخولي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن النجاح الحقيقي للشخص هو النجاح العملي في الحياة: «النجاح الحقيقي هو نجاح الفرد في مجال تخصصه والقمة الحقيقية التي يحلم بها كل طالب تكون في قمة التخصص وليس في نتيجة الثانوية العامة».