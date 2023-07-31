مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا شهر أغسطس 2023، حددتها محافظة المنيا في جميع المدن والمراكز، حيث من المقرر أن ينقطع التيار عن جميع مدن وقرى المحافظة لتخفيف الأحمال الكهربائية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وسيتم تشكيل لجنة بالوحدات المحلية لمتابعة تطبيق مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في كافة مناطق وأرجاء محافظة المنيا.

جدول انقطاع الكهرباء محافظة المنيا

وقال مسؤول بشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد ومقرها محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا شهر أغسطس 2023 تم تقسيمها على 6 فترات، الفترة الأولى ستكون من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا في مراكز بني مزار، مغاغة، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ديرمواس، مطاي، ملوي.

مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا

وأضاف أن مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا شهر أغسطس 2023 الثانية ستكون من الساعة 2 إلى 3 ظهرا، في مراكز في بني مزار، والمنيا، ومغاغة، وسمالوط، ومطاي، والعدوة، وديرمواس، وملوي، وأبوقرقاص، والمنيا الجيدة، وستكون فترة الانقطاع الثالثة من الساعة 4 إلى الساعة 5 عصرا، في ملوي، بني مزار، سمالوط، مطاي، أبوقرقاص، المنيا، مغاغة، العدوة، المنيا الجديدة.

وستكون فترة الانقطاع الرابعة من الساعة 6 إلى 7 مساءا في أبوقرقاص، المنيا، بني مزار، مطاي، المنيا الجديدة، العدوة، ملوي، ديرمواس، سمالوط، ومغاغة.

وستكون فترة الانقطاع الخامسة من الساعة 8 إلى 9 مساءا، في مناطق ملوي، أبوقرقاص، المنيا، سمالوط، بني مزار، المنيا الجديدة، العدوة، مغاغة، مطاي، وديرمواس.

وستكون فترة الانقطاع السادسة والأخيرة من الساعة 11 إلى 12 صباحا، في مراكز مغاغة، أبوقرقاص، ديرمواس، ملوي، بني مزار، العدوة، المنيا، سمالوط، ديرمواس.