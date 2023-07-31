«الجيزاوي» قائما بأعمال رئيس جامعة بنها خلفا لـ جمال سوسة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة خلفا للدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة الذي انتهت مدة رئاسته للجامعة اليوم لبلوغه سن المعاش

الجيزاوي قائما بأعمال جامعة بنها

يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي، تقلد منصب القائم بأعمال رئاسة جامعة بنها في فترة سابقة عقب تعيين الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الأسبق في مجلس النواب وخلو منصبه حتى تسلم الدكتور جمال سوسة. رئيس الجامعة المنتهية مدته اليوم المسئولية بقرار جمهوري الذي انتهت مدته لبلوغه سن المعاش.

انتهاء فترة رئاسة الدكتور جمال سوسة

كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة نهاية الشهر الجاري، تقديرا لما قدمه من جهود مثمرة فى تطوير الجامعة ومنظومة التعليم العالي المصري.

وأشاد الوزير في بيان له ببصمات الدكتور جمال سوسة الواضحة في النهوض بالمشروعات الإنشائية بالجامعة وحرصه على مشاركة الجامعة في جميع المبادرات الرئاسية، وإسهامه في إثراء العملية التعليمية والحياة العلمية والبحثية وتقدم وازدهار المستوى التعليمي والأكاديمي بجامعة بنها، بالإضافة لجهوده وتعاونه مع المحافظة في المشروعات الخدمية والتنموية.

وثمن الوزير جهود الدكتور جمال سوسة في التطوير الذي حققه بكافة مسارات العمل والقطاعات داخل جامعة بنها مما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة ودعم جهودها في خدمة المجتمع المحلي.