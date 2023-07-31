مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة.. 3 تخصصات جديدة

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى التعرف على مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023 - 2024 والكليات المتاحة، حيث تقرر إضافة 3 كليات جديدة هذا العام، بجانب الكليات التي انطلق فيها الدراسة العام الماضي.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة، والكليات الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

وأوضح الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، لـ«الوطن»، أنه من المقرر إضافة 3 كليات جديدة ضمن منظومة مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة، والتي يمكن الالتحاق بها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس هي:

- الفنون البصرية والتصميم

- الطب البيطري

- علوم الطاقة

يأتي ذلك بجانب الكليات التي انطلقت فيها الدراسة العام الماضي، وتضم 4 كليات تقدم 17 برنامجا دراسيا وهي:

- الطب

-إدارة الأعمال

-الهندسة

-الحاسب الآلي

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة تهدف إلى توفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة والمرتبطة والمؤهلة للسوق العمل.

تفاصيل مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية أن مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023- 2024 في الكليات المتاحة، تتراوح ما بين 45 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه للعام الواحد، حسب لائحة كل كلية من الكليات التي بدأت الدراسة فيها، مشيرا أن كل برامج الجامعة المتاحة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة تقوم على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، في إطار أهمية دور الجامعة في تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لأحدث النظم ومعايير الجودة وبتكلفة مناسبة للطلاب

كما أشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023- 2024 للبرامج الدراسية في الكليات المتاحة تكاد تكون بسيطة، وتمثل نسبة 50% من إجمالي المصروفات الفعلية، بمعنى أن هناك دعم يصل لـ60% لكل طالب تقدم والتحق بالجامعات الأهلية.