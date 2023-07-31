تعرف على تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك (QNB)

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، أحد البنوك العاملة في مصر، عن تقديم قرض السيارة المستعملة للمواطنين، حيث تصل نسبة القرض إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة، في حين تصل إلى 70% من قيمة السيارة الكهربائية، وذلك بعائد تنافسي وتأمين مجاني على الحياة مستمر طوال مدة القرض.

خصائص قرض السيارة المستعملة

ويتيح بنك (QNB) خصم الأقساط بشكل تلقائي، وذلك سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذي عائد، فيما تصل مدة قرض السيارة إلى 60 شهراً، في حين أن قيمة القرض تصل إلى 750 ألف جنيه.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة

وقدم بنك QNB العديد من الشروط الواجب توافرها لدى المواطنين الراغبين في الحصول على قرض السيارة المستعملة، والتي تتمثل في ضرورة ألا يقل سن المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، عند نهاية مدة القرض، كما يتوفر القرض للعملاء المصريين فقط.

ويتم تمويل جميع السيارات المستعملة فيما عدا الصيني، في ظل أن الحد الأقصى لتاريخ التصنيع 7 سنوات سابقة، ويجب أن يكون الحد الأدنى للدفعة المقدمة 25% من قيمة السيارة المستعملة، أو 30% بالنسبة للسيارة الكهربائية.