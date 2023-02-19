بنك QNB الأهلي يرفع سعر الفائدة على شهادات الادخار إلى 17.25%

رفع بنك QNB الأهلي، أسعار الفائدة على شهادة «أوائل» الادخارية، لتصل إلى 17.25% سنويًا، بعد إنهاء العمل بشهادات العائد المرتفع 25% و22.5% التي تمّ طرحها في يناير الماضي.

إيقاف العمل بشهادات العائد المرتفع 25%

كانت البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، والتي طرحت شهادات العائد المرتفع 25 و22.5%، أعلنت توقف العمل بتلك الشهادات، مما دفع بعض البنوك لرفع أسعار الفائدة على المنتجات البنكية الخاصة بها، ومنها شهادات الادخار.

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، مميزات شهادة الادخار «أوائل» من بنك QNB الأهلي.

مميزات شهادة الادخار «أوائل» من بنك QNB الأهلي

- الفائدة على الشهادة: ثابتة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 ألف جنيه.

- دورية صرف العائد: 16.5% سنوي يصرف شهريًا، و16.75% سنوي يصرف ربع سنوي، و17.25% يصرف سنويًا.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.