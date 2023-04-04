بنك QNB الأهلي يطرح شهادة جديدة بعائد يصل 19.25%.. اعرف التفاصيل كاملة

طرح بنك QNB الأهلي، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، شهادة جديدة بعائد ثابت يصل 19.25% لمدة 3 سنوات، بعد 72 ساعة من طرح بنكي الأهلي المصري ومصر شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

شهادة بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي، في بيان رسمي، أنّ شهادة ادخار أوائل الجديدة لمدة 3 سنوات بعائد شهري، بحد أدنى 500 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، مشيرا إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، مع إتاحة الشراء عبر الإنترنت.

شهادة البنك التجاري الدولي

يوم أمس، طرح البنك التجاري الدولي CIB مصر - أكبر بنوك القطاع الخاص - شهادة جديدة بعائد ثابت 22% لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 3 ملايين جنيه للشراء.

رفع أسعار الفائدة

يذكر أنّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة الخميس الماضي، 2% على الإيداع ليصل سعره 18.25% والإقراض لـ19.25% في ثاني اجتماعاتها عام 2023.

وثتبتت اللجنة في اجتماع فبراير أسعار الفائدة دون زيادة، بعد 8% زيادة في السعر خلال عام 2022.