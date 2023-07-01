حلمي عبدالباقي ينعى شقيقته بكلمات مؤثرة: «وسطي اتقطم بوفاتك»

نعى المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، شقيقته التي وافتها المنية، أمس الجمعة، وشيعت جنازتها من مسقط رأسها بمحافظة الشرقية.

ونشر حلمي عبد الباقي صورة لشقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونعاها بكلمات مؤثرة قائلاً: «أختي ونور عيني وقلبي، مش عارف أقول إيه، والله قطمتي وسطي يا روحي، كنتي أختي وأمي وأبويا وكل حاجة ليا، ولكن ربنا استرد وديعته، أحن قلب في الدنيا، ربنا يصبرني على فراقك».

وأضاف: «كنتي أغلى حد عندي في الدنيا، بشكر كل الناس على مواساتهم ليا، وربنا ما يحرمني من حبكم ولا عطفكم، لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

موعد ومكان عزاء شقيقة حلمي عبدالباقي

وكشف حلمي عبدالباقي عن موعد ومكان عزاء شقيقته قائلاً: «العزاء غداً في الزقازيق قسم يوسف بك خلف جراج الأتوبيس، وأتمنى من كل حبايبي متتعبوش نفسكم، وكفاية مشاعركم اللي أنا شفتها ولمستها بنفسي، وكفاية اتصال تليفوني، وربنا يحفظكم جميعا».

نقابة الموسيقيين تنعى شقيقة حلمي عبدالباقي

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب مصطفى كامل قد حرصت على نعي شقيقة حلمي عبدالباقي في بيان رسمي، أمس الجمعة، وتقدمت له بخالص العزاء في مصابه الجلل.