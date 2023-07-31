الأول على الثانوية العامة علمي رياضة: لم أحدد مجال دراستي حتى الآن

أكد الطالب باسل محمد بكر، الأول على مستوى الجمهورية مكرر شعبة علمي رياضة، بمجموع 407 درجات، سعادته بنجاحه وتفوقه في الثانوية العامة.

الأول مكرر علمي رياضة يتحدث عن سعادته بالنتيجة

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر المذاع على سي بي سي: «سعيد جدًا بما حدث، فوجئت بنتيجة الثانوية العامة، وشاهدت الفرحة في عيون أهلى وأصدقائي».

خطة الأول علمي رياضة في المذاكرة

وواصل: «الظروف لم تكن سهلة، الطالب يبدأ المذاكرة بشكل تدريجي منذ بداية العام الدراسي، ووضعت خطة لنفسي وصولًا لشهر مارس، وأوقات المذاكرة بجد، ولم أحدد كليتي ومجال دراستي بعد».

ويمكن لكل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمجموع الكلي ودرجات المواد عبر موقع «الوطن».