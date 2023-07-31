«التعليم»: وضعنا إجراءات صارمة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنَّه جرى تنظيم مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل والحرص على تواجدهم وتكريمهم وتوجيههم رسالة للمقبلين على العام الجديد لنقل تجربتهم المشرفة.

زلطة: رسائل مهمة من وزير التعليم خلال مؤتمر اليوم

وأضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ وزير التعليم ركز على توجيه العديد من الرسائل المهمة خلال المؤتمر؛ أبرزها توضيح الجهد المبذول والإعداد للامتحانات للثانوية العامة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص.

التعليم: جهود كبيرة لمواجهة الشائعات

وتابع المتحدث باسم «التربية والتعليم»: «إجراءات صارمة وضعت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش وخاصة الغش الإلكتروني، من بينها وجود كاميرات مراقبة باللجان»، لافتا إلى الجهود التي تبذل في الوقت الحالي لمواجهة الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل والتي قد تتسبب في حدوث بلبلبة بين الأهالي بشأن النتيجة.