مصاريف معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بمدينة نصر والأوراق المطلوبة

يعتبر معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بمدينة نصر، من أهم المعاهد الخاصة، وتم إنشاؤه عام 1992، ويمنح الطلاب شهادات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، كما يتيح الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من كافة الجامعات.

التخصصات الدراسية في معهد الألسن العالي بمدينة نصر

وهناك عدة تخصصات في معهد الألسن العالي بمدينة نصر، وهي شعبة نظم المعلومات الإدارية، وشعبة إدارة الأعمال، وشعبة المحاسبة، وشعبة تجارة خارجية، وشعبة سياحة وفنادق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الألسن العالي بمدينة نصر

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الألسن العالي في مدينة نصر، فهي: أصل بطاقة الترشيح للمعهد من مكتب التنسيق، أصل المؤهل الدراسي من واقع الملف الذي يحصل عليه الطالب، أصل شهادة الميلاد مميكنة، 6 صور شخصية بخلفية بيضاء ومقاس 4 في 6، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع، نموذج 2 جند، نموذج 6 جند.

مصاريف معهد الألسن العالى بمدينة نصر

وبلغت مصروفات الدراسة في معهد الألسن العالي بمدينة نصر، شعبة السياحة والفنادق 11049 جنيها للعام الدراسي الواحد، بواقع مبلغ 10729 جنيها مصروفات دراسية بجانب 320 جنيها مصروفات إضافية، كما أن مصروفات شعبة نظم المعلومات الإدارية: 8284 جنيها للعام الدراسي الواحد، مقسمة إلي مبلغ 7964 جنيها مصروفات دراسية، 320 جنيها مصروفات إضافية.