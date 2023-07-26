رئيس «النقل البحري» يكشف تفاصيل جهود تعزيز سياحة اليخوت في مصر 

كشف اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري المصري، التابع لوزارة النقل، تفاصيل جهود تعزيز سياحة اليخوت في مصر، مؤكداً أنه تم إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت وهي أهم خطوة في استراتيجية وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من هذه السياحة.

تفاصيل منصة النافذة الواحدة

وأضاف اللواء بحري رضا إسماعيل في فيديو على صفحة وزارة النقل الرسمية على «فيسبوك»، أن السائح يمكنه الدخول على منصة النافذة بيسر وسهولة ويسجل بيانات اليخت الخاص به وبرنامج الزيارة المخطط له، موضحاً أنه بناءً على كل المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للنافذة يبدأ قطاع النقل البحري الحصول على الموافقات من كل الجهات المعنية بهذه السياحة.

ونوه إلى أن الموافقات الخاصة بسياحة اليخوت في مصر في البداية كانت تستغرق وقتاً طويلاً وحالياً تستغرق 24 ساعة وأقل أيضاً إلى أن وصلت من 4 إلى 6 ساعات بالنسبة لليخوت التي تزور مصر للمرة الثانية.

كود استرشادي لجميع اليخوت القادمة إلى مصر

وأكد رئيس قطاع النقل البحري المصري، أن النافذة ستشمل كودا استرشاديا لجميع اليخوت القادمة إلى مصر لمعرفة إمكانيات المراين في مصر والمتاح وما يمكن استخدامه والخدمات المقدمة بها، وعلى أساس ذلك يضع السائح برنامجه ومخططه للزيارة.

ونوه اللواء بحري رضا إسماعيل، إلى أن القطاع يعمل على إتاحة زيارة الجزر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، موضحاً أن الجزر بها أنشطة خاصة، وذلك طبقاً لطلبات السائحين وأصحاب اليخوت القادمين إلى مصر، فضلاً عن تخصيص «كول سنتر» للإجابة على استفسارات السائحين بشأن سياحة اليخوت وعرض كل ما هو متاح.

وأكد أن قطاع النقل البحري، يعمل على تكثيف الجهود في سياحة اليخوت حتى تكون مصر مقصداً لهذه النوعية من السياحة وفي منافسة مع مراين البحرين الأحمر والمتوسط.