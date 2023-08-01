مصيف جمصة يستقبل مليوني زائر.. ومشروعات جديدة لجذب المصطافين

شهد مصيف جمصة بالدقهلية، إقبالا كثيفا من الزوار والمصطافين من المحافظة وخارجها للاستمتاع بأجواء البحر، وهربا من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

إقبال كبير على مصيف جمصة

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، هناك إقبال كبير وكثيف من الوافدين على مصيف جمصة، حيث بلغ عدد المصطافين أكثر من 2 مليون زائر حتى الآن، والمدينة ستشهد تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مثل العلاج بالملح وإنشاء مشروع تابع للمحافظة باسم الكهف السيوي، بالإضافة إلى وجود أكبر وأول منتجع سياحي في المحافظة، والفكرة مقتبسة من سيوة ودهب وشرم الشيخ، وتهدف لاستقطاب وجذب السياح وتوفير كل سبل الرفاهية والراحة لهم.

حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

وأكد رئيس مجلس المدينة، أنه مع بداية شهر أغسطس، سيتم عمل حملة مكبرة ومكثفة لتنظيف الشوارع والميادين ورفع القمامة والمخلفات وتطهير أماكن تجمعات النفايات وتعقيمها، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية، للنهوض بالمدينة ومتابعة النظافة بشكل دوري وبصفة مستمرة، وسيتم نقل مدينة جمصة نقلة أخرى، خاصة أنها تتميز بموقع جغرافي متميز.