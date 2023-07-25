معلومات عن أول منتجع سياحي في جمصة.. حمامات سباحة ومطاعم وملاهي

تشهد مدينة جمصة بالدقهلية تطورا ملحوظا في الشواطئ وأماكن الترفيه، من حيث إنشاء مشاريع جديدة وخدمات تلبي احتياجات المصطافين، من بينها إنشاء أول منتجع سياحي تابع للمحافظة، وتتوفر به كل وسائل الرفاهية.

أول منتجع سياحي في مصيف جمصة

وقال أحمد عبد الوهاب، المسؤول عن المنتجع، لـ«الوطن»، إنه تم إنشاء أول منتجع سياحي وخدمي تابع للمحافظة في مدينة جمصة مطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط برسوم رمزية، وتتناسب مع كافة المواطنين، وبه خدمات عامة وكل وسائل الرفاهية لتلبي احتياجات المواطنين والمصطافين، بهدف استقطاب السياح من كافة المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية».

خدمات متنوعة في منتجع جمصة

وأضاف أن المنتجع به خدمات كثيرة ومتنوعة، حيث يحتوي على حمامات سباحة وشماسي وشاطئ خاص وجلسات بدوية وعربية وكلها بالمجان ومؤمنة ومراقبة للحفاظ على أمن السياح والوافدين، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم والكافيهات وملاهي للأطفال.

وتابع: «نستقطب السياح الذين استغنوا عن جمصة سابقا بسبب قلة الخدمات، ونحاول استعادتهم مرة أخرى، خاصة مع التطورات الكبيرة التي شهدتها جمصة عن السنوات السابقة، وبها مشاريع عديدة وكثيرة وخدمية، وهذا المنتجع الأول من نوعه يتم إنشائه على رمل الشاطئ أمام البحر مباشرة، ولم يحدث في تاريخ المدينة».

منتجع جمصة يستهدف جميع الفئات

فيما قال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، إن جميع الوزارات ومديريات الخدمات وجميع الجهات الحكومية لها مصايف وتجمعات في مدينة جمصة، وتضم المدينة وسائل ترفيه مختلفة، بينها المنتجع السياحي، والذي ينافس المصايف الأخرى، ويستهدف جميع طبقات المجتمع.