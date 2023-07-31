مصاريف كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2023.. تحتوي على 3 أقسام

تعد كلية الإعلام جامعة المنوفية، من أهم الكليات في المحافظة ومنذ افتتاحها وهي من أولى الكليات التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2023 وأقسامها، وطرق الدراسة فيها، من أجل تحديد مصيرهم في الالتحاق بالكلية.

مصاريف كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2023

وأكد الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية صرح علميا كبيرا يضم ثلاثة تخصصات علمية، موضحاً أن مصاريف كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2023 تتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه فقط لأنها كلية حكومية ومدعومة بالنسبة للطلاب.

أقسام وتنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2023

وتحتوي كلية الإعلام جامعة المنوفية، على ثلاثة أقسام علمية، وهي أقسام قسم الاتصال التسويقي المتكامل، وقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وقسم الإذاعة والتلفزيون، وتعد القبلة الأولي للكثير من الطلاب خاصة طلاب القسم الأدبي، كما تشغل فئة من طلاب القسم العلمي في محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، كمل تحتوي علي المعامل والاستديوهات التي تساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وعن تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية، فإن الحدود الدنيا لتنسيق العام الماضي كان بمجموع 327 درجة في المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية، بينما كان عام 2021 بمجموع 336 درجة.