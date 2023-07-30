كاتب صحفي: مصر لها دور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنَّ دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي وزماني ومكاني بحكم التقارب الجغرافي بين البلدين والتاريخ المشترك الذي كان دوما يضع مصر في مسؤولية مهمة والتي لم ولن تتخلى يوما عنها بل طورت أدائها لتحمل هذه المسؤولية ودعم الأشقاء وحاليا تعمل على توحيد الصف وترميم البيت الفلسطيني من الداخل في نقطة جعلتها أولويتها منذ عام 2014 بفضل القيادة المصرية التي جعلت هذا الأمر «أولوية قصوى».

رائف: صعوبة المرحلة الراهنة للقضية الفلسطينية لهذا السبب

وأضاف «رائف» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» خلال تغطية خاصة لاجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم الأحد بمدينة العلمين، أنَّ القضية الفلسطينية وصلت في الوقت الحالي إلى مرحلة من الصعوبة والخطورة إذا استمرت بهذا التشتت الداخلي، مؤكداً على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني كي يكون هناك صوتاً واحدا يحمل آراء وتطلعات وأحلام المواطن الفلسطيني أمام المجتمع الدولي وكذلك الطرف الآخر، أي الكيان المحتل.

وحدة الصف واجتماع الفصائل الفسطينية

وتابع الكاتب الصحفي: «وحدة الصف هي السبيل الأمثل لـ التماسك الفلسطيني الداخلي والاستمرار في النضال والمقاومة وإحياء مسار السلام وإيجاد حقوق القضية الفلسطينية المشروعة، واجتماع اليوم بميدنة العلمين يضم 11 فصيلا سياسيا فلسطينيا بتوقيت حرج ومهم ولكن في نفس الوقت تتوافر به مقومات نجاحه».