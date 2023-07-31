الثاني جمهورية أدبي: «أول ما سمعت النتيجة شكرت ربنا وصليت العشاء»

أعرب عمرو خالد ناصر عفيفي، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة «شعبة أدبي»، بمجموع 391.5، عن سعادته بنجاحه وتفوقه في الثانوية العامة.

«عفيفي»: احتفلت فور علمي بالنتيجة بعد أداء الصلاة

وقال «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع على «قناة cbc»، «شكرت ربنا وصليت العشاء واحتفلنا على الفور».

منحة شاملة ومجانية لأوائل الثانوية العامة

وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تخصيص منح دراسية لـ أوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والأفرع.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل: «مبروك لأبنائنا وأولادنا الذين نفخر بهم، شباب مصر الرائع المتميز».

وأضاف «فرج»، «اختاروا كليتكم وأهلًا بيكم.. المنحة شاملة ومجانية .. وأعدكم بأفضل خدمة تعليمية تليق وتناسب قدراتكم».