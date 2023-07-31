نادية مصطفى: سعيدة بتبرع المتحدة بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

أشادت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.

نادية مصطفى: مبادرة هدفها كريم

وقالت نادية لـ«الوطن»: «مبادرة حياة كريمة هدفها كريم وكلنا جنود كل واحد في مكانه لخدمة مصر، فخورة وسعيدة جدا بهذه المبادرة، وأنا تحت أمر المتحدة وأمر مصر».

الشركة المتحدة تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة «حياة كريمة».

وأكدت الشركة المتحدة، أن هذا التبرع يأتي إيمانا من الشركة بالدور الذي تلعبه المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.