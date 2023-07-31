لوسي عن تبرع «المتحدة» بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: لازم نقف جنب بعض

أعربت الفنانة لوسي عن سعادتها بمبادرة الشركة المتحدة بالتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة».

لوسي: قرار الشركة المتحدة خطوة جيدة

وقالت لوسي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخطوة التي اتخذتها الشركة المتحدة جيدة جدا، «لأن كلنا يد واحدة ومع بعض، والفن عمره ما انفصل عن الشعب، سواء كوميدي أو دراما أو سيرة ذاتية، فكله لمصلحة الشعب، وأعتقد أن أمر جيد أنه يصب المليان على الفاضي، مثلما يتم التبرع للمستشفيات والمؤسسات الخيرية»، لا بد أن نقف بجوار بعض.

مبادرة الشركة المتحدة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة «حياة كريمة»، مؤكدة أن هذا التبرع إيمانا منها بالدور الذي تلعبه مبادرة «حياة كريمة» في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.