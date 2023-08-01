لماذا لا تؤثر عمليات تخفيف أحمال الكهرباء على رواد المنشآت السياحية؟

رغم عمليات تخفيف أحمال التيار الكهربائي التي تحدث حاليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، إلا أن ضيوف مصر من السياح الأجانب والعرب، لا يشعرون بانقطاع الكهرباء.

وقال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه رغم عمليات تخفيف أحمال التيار الكهربائي، تحدث في العديد من المدن التي يوجد بها سياح مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، إلا أن السياح خلال تواجدهم لا يشعرون بانقطاعات التيار، مرجعا ذلك إلى اشتراطات وزارة السياحة لحصول المنشآت على الترخيص السياحي.

ترخيص السياحة يشترط وجود مصدرين للطاقة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار، تشترط خلال تقدم المنشآت للحصول على الترخيص السياحي، ضرورة وجود مصدرين للتيار الكهربائي بالمنشآة، لذا فإن كل المنشآت والمطاعم السياحية، يوجد بها مصدر آخر لتوليد الطاقة الكهربائية غير الكهرباء، متمثلة في «المولدات».

المولدات تعمل أوتوماتيكيا عند انقطاع الكهرباء

وأشار إلى أن كل المنشآت والمطاعم السياحية، لديها نظام آلي يعمل عند انقطاع الكهرباء، بتحويل عمل كل الأجهزة وأدوات الإنارة إلى المولدات دون أن يشعر الرواد بانقطاع التيار، موضحا أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم شعور رواد المطاعم ونزلاء الفنادق، بعمليات تخفيف أحمال التيار الكهربائي.